最近はサウナブームもあり、「静かに整う時間」を楽しみに通っている人も増えています。施設によっては黙浴を推奨する張り紙が張られ、静かに過ごすことが前提となっている場所もあります。今回は、そんなサウナで起きた“思わぬ出来事”。静かに整うはずの空間で、思いがけない人物に遭遇した筆者の友人Kが体験した出来事です。 サウナで出会った“よく喋る男性” Kは、その日もいつものようにサウナに入り、じわじわ