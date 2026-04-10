◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１０日・バンテリンドーム）中日・柳裕也投手が、６回５安打１失点で降板した。４回までは毎回走者を出しながらも、ゼロを並べた。５回は３者凡退に抑えたが、２―０の６回だった。１死から、２打席無安打に抑えていた３番・森下に、５号ソロを献上。１３２キロの変化球を、中堅のホームランウイング席に運ばれた。公式戦でのテラス弾１号を許し、１点差に詰め寄られたが、佐藤輝を三邪飛、