Paleduskが4月20日(月)にZepp DiverCity (TOKYO)にて開催する＜What is Paledusk?? TOUR 2026 FINAL SERIES＞において、Apple Vision Proを使用した『HUGs』イマーシブ（没入型）映像の視聴体験が実施される。本企画は、Paledusk オフィシャルファンクラブ『PALE GARDEN』会員限定の事前抽選となり、当日のライブチケット持っていない会員も応募可能。▼『HUGs』イマーシブ映像 視聴体験 紹介動画https://youtu.be/FUTOvK1Dfuk▼イ