「エビちゃん」ことモデル・蛯原友里（４６）が最新の衣装ショットを公開。反響を呼んでいる。蛯原は１０日、自身のインスタグラムを更新。「撮影終わりの帰り道ＹＳＬの新作ベイビーベアと」とつづり、夕日をバックにジャケットにサングラスを着用し、バッグを手にポーズをとる写真などを披露した。この投稿にファンからは「めっちゃ似合っていて大人カッコいい素敵です」「かんわいいですサングラスどちらのですか？