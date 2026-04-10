シンガーソングライター・大東まみが、5月からスタートする6ヶ月連続リリース企画の第1弾として新曲「Candy」を5月13日(水)デジタルリリースする。日本女子サッカーリーグ“なでしこリーグ”2026年度公式テーマソング「リフレイン」に続く本作「Candy」は、「終わってしまった恋を、“甘くて少し苦い記憶”として抱きしめながら手放す」という思いをテーマに制作された楽曲。「“いい子”にしている女の子の、誰にも言えない本当の