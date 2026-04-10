Girls²が、2年3カ月ぶりとなる3rdフルアルバム『Seven Blooms』を6月24日に発売することを発表した。今作は、CDにはrhythm zone移籍後に制作したポップな高揚感とクールなグルーヴが共存する「LET ME DANCE」、日本武道館公演をイメージして書き下ろした「TIP TOP」、タオルを振り回し会場を巻き込むライブチューン「FIRE!!」や、アルバムリード曲「BLOOM」を含む新曲5曲を加えた全12曲を収録予定。そのほか詳細は後日発表さ