8日、三重県亀山市の新名神高速道路で男女6人が死亡した事故について、大型トラックを運転していた水谷水都代容疑者がスマートフォン（スマホ）を使用していたことが判明。SNSなどには、さらなる厳罰化や対策を求める声が多く寄せられている。 3月20日2時20分ごろ、新名神高速下り線のトンネル出口で、水谷容疑者が運転する大型トラックが渋滞で停車中の自動車に追突。玉突き事故に発展し、静岡県袋井市の一家5人と埼玉県