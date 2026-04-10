歌手のジュディ・オング（76）が10日、都内で主演映画「万博追跡2Kレストア版」の初日舞台あいさつに登壇した。1970年の大阪万博台湾パビリオンのコンパニオンに合格した少女が、かつて自分を助けてくれた名も知らぬ台湾の恩人を探すべく駆け回る物語。同年台湾で公開されてから56年を経て、より高画質になって日本でよみがえった。実際の大阪万博の会場で撮影。貸し切りで撮影することはできないため、ゲリラで撮影を行っ