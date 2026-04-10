アイドルグループ・AKB48の鈴木くるみが10日、グループのオフィシャルブログを更新し、卒業を発表した。【写真】鈴木くるみ、大人の色気にも挑んだ写真集の表紙解禁ブログでは「鈴木くるみ 卒業に関してのご報告」と題し、「本日4月10日（金）「ここからだ」公演にて、AKB48メンバー 鈴木くるみが卒業を発表いたしました」と報告。本人のコメントとして「私、鈴木くるみはAKB48を卒業します。約9年半の間、私のことを見つけて