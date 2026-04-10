衛星通信大手のスカパーＪＳＡＴは、４月１２日の「世界宇宙飛行の日」に合わせ、「宇宙に関する意識調査２０２６」のアンケート調査結果を公表した。宇宙人はいると思うかどうかを聞いた質問に対し、「いると思う」との回答は７０・３％に上り、前年調査より５・２ポイント上昇した。宇宙に関心があるかどうかについては、「関心ある」が５０・７％で過半数を超えた。「地球のように人が暮らせる惑星は他にもあると思う」との