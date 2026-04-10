◇ファーム・リーグ阪神―広島（2026年4月10日マツダスタジアム）阪神の西勇輝投手（35）がファーム・リーグの広島戦に先発し6回3安打無失点の好投を見せて好調をアピールした。序盤から凡打の山を築き、打たれた安打はすべて単打。6回までスコアボードに快調にゼロを並べた。ベテラン右腕は開幕をファームで迎え、今季はここまで3試合に登板して計16イニングを2失点、防御率1・13と出色の成績を残している。1軍の先