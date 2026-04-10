イギリスの世界的ロックバンド「ディープ・パープル」と、ジュリア・ロングボトム駐日大使が10日、高市早苗総理を表敬訪問した。【映像】通訳の神判断？ 翻訳を躊躇の瞬間（実際の様子）高市総理はドラムスティックをプレゼントしたうえで、「ディープ・パープルは私の憧れのバンドです。小学生の頃に『マシン・ヘッド』（1972年リリースのアルバム）を買いまして、『スモーク・オン・ザ・ウォーター』や『ハイウェイ・スター