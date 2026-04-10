歌手でショートカットモデルの叶望立夏（かのん・りっか）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。ナイトブラショットを投稿した。4月10日は「ショートカットの日」。「アパレルモデル」と題し、「BAMBI WATER様のナイトブラモデルをさせていただきました」と報告した。谷間あらわなピンクやグレーのランジェリー姿でポーズをとり「楽天などで大人気のBAMBI WATER様もちろん私も知っていたので素敵な撮影にお呼びいただけて嬉