犬を「スマホで撮影」するときのNG行為3選 1.フラッシュの使用 スマホのフラッシュは、人間が思っている以上に犬の目に強い刺激を与えます。犬の網膜には光を増幅させる仕組みがあり、暗い場所でも目が見えるようになっているため、突然の強い光には非常に敏感です。 至近距離でフラッシュを浴びせると、一時的に視界が真っ暗になったり、目に痛みを感じたりすることもあります。これが何度も繰り返されると、カメラを