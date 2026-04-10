犬を『触ってはいけない瞬間』６選 飼い主であっても、間違ったタイミングで犬に触れてしまうと、しつけの面で悪影響を与えるだけでなく、愛犬にストレスを与えてしまい、信頼関係を損ねてしまう恐れがあります。 ここでは、犬を『触ってはいけない瞬間』とその理由をみていきましょう。 1.食事中や排泄中 犬が食事している最中やトイレをしている最中は、むやみに身体に触れることは控えてください。 食事中