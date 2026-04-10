ソフトバンク専務執行役員の寺尾洋幸氏は、今後の事業戦略において、AI分野への大規模投資と経済圏の連携強化を軸に、競合他社との差別化を図る方針を示した。10日に行われた発表会の質疑応答および囲み取材の中で、同氏が明らかにした。 専務執行役員 寺尾洋幸氏 ソフトバンクでは現在、AI分野に対して継続的な大規模投資を行っている。質疑応答で他社に対する優位性を問われた寺尾氏は、「AIに対して多額の投資をして