島原・天草一揆の犠牲者を追悼する「原城一揆まつり」が南島原市で開かれました。 江戸時代初期、農民やキリシタンが藩の圧制に耐えかねて起こした「島原・天草一揆」の舞台、原城跡で犠牲者を悼む行事です。 ※詳しくは動画をご覧ください