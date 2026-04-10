この春、長与町に誕生した「小中一貫の義務教育学校」で、初めての入学式が行われました。 新入生にとって、ワクワクドキドキの学校生活が始まります。 新入生74人が入学した「長与町立高田学園」。 旧高田小学校と高田中学校が統合して9年制となり、この春から義務教育学校として新たなスタートを切りました。 高田学園として、初めて迎えた入学式。 髙比良 尚校長は「たくさん笑ってたくさん学