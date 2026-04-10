3月、石川県金沢市に住む80代女性が警察官をかたる特殊詐欺の被害に遭い現金3500万などをだましとられていたことが分かりました。警察によりますと、3月27日、金沢市に住む80代女性の家の固定電話に警察を名乗る人から電話があり、「お金の紙幣番号を金融機関で確認する必要がある。今から担当者が行くので現金やキャッシュカードや通帳を渡してください」などと言われました。話を信じた女性はその後、自宅に来た男に現金3500万円