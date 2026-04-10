YouTuberの整形アイドル轟ちゃんは4月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。「写らないとこ全部気抜いてく」姿を公開しました。【写真】轟ちゃんのおなかに注目集まる「こういうのちゃんと見せるの好感持てる」轟ちゃんは「←広告用写真現実→写らないとこ全部気抜いてくスタイル」とつづり、1枚の画像と1枚の写真を投稿。画像は化粧品の広告ビジュアルで、美しい轟ちゃんの顔がメインで写っています。一方、写真は広告ビジュアル