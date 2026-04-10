俳優の高橋一生（45）が10日、都内で主演映画「脛擦りの森」の初日舞台あいさつに出席した。主演作「岸辺露伴は動かない」シリーズでタッグを組んだ渡辺一貴監督（56）が手がける初のオリジナル作品。岡山に古くから伝承される妖怪・すねこすりをモチーフに残酷な愛を描いている。妖怪研究の第一人者である湯本豪一氏がまとめた資料で「すねこすり」の存在を知り、幼い頃からすねこすりが大好きだったという高橋は「『通行人