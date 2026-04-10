10日（金）は“春の嵐”となりましたが、11日（土）は関東を中心に夏の暑さとなりそうです。また、明け方に発生した台風4号の今後の進路などをフカボリしてお伝えします。■11日（土）は夏日続出関東では30℃迫る季節外れの暑さに11日（土）は西日本〜東日本では天気が回復し、日差しが届くでしょう。25℃前後の暑さとなり、特に関東では30℃に迫るところもありそうです。もし、関東で30℃以上が観測されると、関東では史上最も