ものまねタレントの長州小力（54）が、都内の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、道交法違反容疑で取り調べを受けている件について、所属する芸能事務所「西口エンタテインメント」が10日、公式サイトで謝罪した。同社宮成強稔社長名義の文書で発表。「平素より格別のご高配を賜り、心より礼申し上げます。このたび弊社所属タレントである長州小力が道路交通法違反により、世間をお騒がせしていることについてお詫び申し上げ