【漫画】本編を読む探偵を主人公にした作品は数あれど、その中でも本作はちょっと珍しい設定の物語。『探偵ふろたん 不倫の修羅場に凸します』（ふろたん：原作、ane：漫画/KADOKAWA）は、昼と夜で別の顔を持つ女性探偵の活躍を描いたコミックだ。主人公の女性は「ふろたん」と呼ばれている。昼は探偵稼業をこなし、夜はソープ嬢（お風呂屋さん）をしているからだ。そんな彼女にある日、家出して1週間帰ってこない高校生の娘・