【モデルプレス＝2026/04/10】日向坂46の山口陽世が、グループを卒業することがわかった。4月10日、自身のブログで発表した。【写真】日向坂46「普段より脚が…」ユニホーム姿◆山口陽世、卒業発表山口は「今日は皆様にご報告があります」と切り出し、「17枚目シングルの活動をもちまして、日向坂46を卒業します」と5月20日にリリースされる「Kind of love」をもっての卒業を発表。周囲の人への感謝を記すとともに、「私はメンバー