【モデルプレス＝2026/04/10】気象キャスターの戸北美月が4月8日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿の花見ショットを公開した。【写真】26歳美人気象キャスター「理想の脚線美」ミニ丈姿◆戸北美月、ショーパンから美脚スラリ戸北は「帰省中、福岡でのお花見3日目！」と福岡での花見ショットを投稿。満開の桜をバックに、ネイビーのテーラードジャケットと美しい脚が際立つショートパンツ姿を公開し、「曇っていましたが春