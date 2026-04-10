【モデルプレス＝2026/04/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榎田一王（えのきだ・いおう）が4月9日、自身のInstagramを更新。弟へ作り続けたという弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」ボディビル日本一高校生「ボリューム凄い」弟に作った弁当公開◆榎田一王、3年間作った弟への手作り弁当、終了を報告榎田は「3年間の天一と僕の