プロレスラー・長州力のモノマネで知られるタレントの長州小力が、１０日、西口プロレス公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの動画内で、同日に報じられていた信号無視による道路交通法違反と無免許運転を認め、謝罪した。長州は黒のスーツ姿。「この度は、多大なるご迷惑をおかけし、そして世間を騒がし、応援してくれているファンの皆様、視聴者の皆さんにご迷惑かけたことを心より深く反省し、申し訳なく思います。すいませんでし