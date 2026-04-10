◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１０日・バンテリンドーム）阪神・森下翔太外野手が、今季からバンテリンドームに新設されたホームランウイング１号を放り込んだ。２点を追う６回１死。２ボール１ストライクから柳の１３２キロ変化球を豪快に振り抜いた。打球は中堅左フェンスに直撃し、ホームランウイングで弾んだ。「打ったのはカットボールかな。（村上）頌樹さんに1点も取ってあげられていませんでしたし、後ろには（