お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が8日に公式のX（旧ツイッター）を更新。自身が製作総指揮・原作・脚本を務める映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」の観客動員数について言及した。西野は「『映画 えんとつ町のプペル 約束の時計台』は、公開から10日間で観客動員数【22万5853人】を記録」と報告。興行収入に換算すると約3億円程度とみられる。「初動は前作を下回り、公開直後にはネガティブな論調も散