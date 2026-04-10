タレントのホラン千秋（37）が10日、自身のインスタグラムを更新し、「初恋の人」との2ショットを公開。1460文字の長文で思いをつづった。「先日、私が宝塚を愛するきっかけとなった初恋の人に会うことができました」と書き出し、元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴とこの日放送の日本テレビ「沸騰ワード10」（後7・00）で共演した際の2ショット5枚を投稿。「美しさと厳しさと弛まぬ鍛錬の先にある、『宝塚』という極上の