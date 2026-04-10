「Snow Man」の公式X（旧ツイッター）が10日に更新され、SNS上で憶測による内容や事実と異なる情報の投稿が多く見られることに関して注意喚起を行った。「日頃より、Snow Manを応援くださり、誠にありがとうございます。皆様に大切なお願いがございます」とし「現在、SNSにおいて憶測による内容や事実と異なる情報の投稿が散見されております。こういった情報の拡散や、関係者・個人に対する攻撃的な言動は、多くの人を傷つけ