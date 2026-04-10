「ＤｅＮＡ（降雨中止）広島」（１０日、横浜スタジアム）元乃木坂４６のメンバーでタレント・中田花奈がインスタグラムを更新。雨天中止で始球式が行えず「またいつかリベンジさせてください！」とつづった。ベンチ横で撮影した幻のユニホーム姿を披露。ＤｅＮＡのユニホームに背番号「１」、「ＮＡＫＡＤＡ」の名前も入っていた。「ご来場予定でした皆様、楽しみにしてくださっていた皆様、申し訳ございません！」、「いつ