ボートレース浜名湖のルーキーシリーズ第8戦「スカパー！・JLC杯」の2日目が10日に行われた。宮脇遼太（28＝福岡）が9Rでインから逃げて、2コース捲りを決めた初日9Rに続き日またぎの連勝を飾った。「回り足が良さそう。伸びは普通だけど回った後の押し感があった。ただ、1号艇を消化したし、自分は伸び寄りの方が好きなので伸びを求めたい。伸びそうな感触はあります」と好感触を伝えた。今年2月に鳴門で初V。26年後期適用