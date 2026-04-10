インナーも“見せる時代”へとシフトしている今、注目したいのがAMPHIの最新コラボレーション♡UngridとMERCURYDUOという人気ブランドとのタッグにより、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムが2026年4月24日（金）より発売します。自分らしさを大切にしたい20代・30代女性に向けて、日常のコーデに溶け込む新しいインナーの楽しみ方を提案。着心地の良さとファッション性、その両方を欲張りたい