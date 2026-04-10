ＴＢＳ日曜劇場「リブート」の最終回（３月２９日）にチラリと出演し、クールな美貌で注目された斎藤恭代（２９）が、１１日に国立代々木競技場第二体育館で開催される「Ｋ-１ＧＥＮＫＩ２０２６」でスペシャルラウンドガールを務めることが発表された。最終回では、一時、ハヤセ洋菓子店を張り込んでいた捜査一課の刑事・下条茜を演じた斎藤。到着した足立（蒔田彩珠）らに「異常なしですけど。どうしたんですか、朝っぱ