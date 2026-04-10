藤井聡太棋聖（23）＝王将など6冠＝への挑戦権を争う第97期棋聖戦決勝トーナメントの2局が10日、東京・将棋会館で指され、伊藤匠2冠（23）と羽生善治九段（55）の準々決勝は先手・羽生が勝利し、4強入りした。広瀬章人九段（39）と斎藤慎太郎八段（32）は後手・広瀬が勝利した。すでに準決勝進出を決めていた高見泰地七段（32）、服部慎一郎七段（26）の計4人で例年6月開幕の5番勝負挑戦権を争うことになった。準決勝のカード