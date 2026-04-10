俳優・高橋一生、蒼戸虹子が10日、都内で行われた映画『脛擦りの森（すねこすりのもり）』の公開初日舞台あいさつに登壇した。【全身ショット】素敵…！あざやかなワンピースで登場した蒼戸虹子本作は、荒木飛呂彦の人気漫画を原作とした実写ドラマ『岸辺露伴は動かない』シリーズを手がけた渡辺一貴監督による初のオリジナル映画。主演に“岸辺露伴”でタッグを組んだ高橋を迎え、岡山に古くから伝わる妖怪「すねこすり」をモ