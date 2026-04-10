【スーパーフォーミュラ】第1戦（決勝・4月4日／モビリティリゾートもてぎ）【映像】痛恨の単独スピン→感情爆発（実際の様子）4月4日、国内最高峰のモータースポーツ「スーパーフォーミュラ」の2026年シーズンが開幕した。しかし、初戦のもてぎは終始激しい雨と深い霧に見舞われ、1時間以上の赤旗中断を挟むという、近年にない大荒れの展開となった。そんな過酷なコンディションの中、残り5分を切った20周目に大きなアクシデ