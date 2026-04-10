現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が10日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。12球団最低打率「.228」でのリーグ連覇はゲームプラン通りだった。ベテランの経験値を重んじる落合氏は「ベテラン連中は、おおよそシーズンを通してこのくらいの成績は残すだろうっていう目安がつく。だから調子が悪いときもあればいいときもある。最低限、全選手このくら