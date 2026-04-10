幼い頃、親を無条件に「すごい人」だと思っていた人もいるのではないでしょうか。大きくなったら自分も親のようになる。尊敬の念は目標に変わり、「自分の親」が人生の指針となる人もいるでしょう。ただ……その指針はあくまで「当時」のものだということを分かった上で……のお話ですが……。第2話早く“お父さん”になりたい！【編集部コメント】典型的な昭和の亭主関白を見て育ったマサトさん。そんな価値観が受け継がれてい