きょう「月山スキー場」がオープンしました。 月山スキー場はスキーやスノーボードを春から夏までの期間楽しめる全国的にも珍しいスキー場です。 ＴＢＳの出水麻衣アナウンサーとＴＵＹの大内希美アナウンサーが一緒にスキーを楽しんできました。