安中警察署 安中市に住む男性（６９）が現金３１００万円余をだまし取られる被害に遭い、警察は詐欺事件として捜査しています。 警察によりますと去年１１月、安中市に住む会社役員の男性（６９）が、ＳＮＳで知り合った日本人女性を装う人物から「音楽を聴いてお金を稼ぐ副業。毎日４千円から３万円稼げる」などとうそのメッセージを受け取りました。 男性はその後、別の日本人女性を装う人物からも「こちらのタ