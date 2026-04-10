ピン芸人の長州小力（54）が10日、所属の西口プロレスの公式YouTubeに登場。東京都内の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、警視庁が道交法違反容疑で捜査されている件について謝罪した。【動画】「免許の有効期限が3月5日で切れていることに気づかず…」神妙な面持ちで謝罪した長州小力、謝罪所属する西口プロレスは4分弱の動画を投稿。小力は、黒のジャケット姿に身を包み、神妙な面持ちで登場した。動画冒頭、小力は「