J2のコンサドーレ札幌は10日、札幌U―18監督の倉持卓史氏（29）を9日付で解任したと発表した。複数のアカデミースタッフおよび複数の所属選手に対するパワーハラスメントに該当する行為が確認されたため。同サイトで「弊クラブU-18監督によるパワーハラスメントに関する調査結果および処分について」とし、「この度、弊クラブU-18監督による、複数のアカデミースタッフおよび複数の所属選手に対するパワーハラスメントに該当す