アイドルグループ・日向坂46の山口陽世（22）が、5月20日発売の17thシングルの活動をもって、グループを卒業する。10日、グループの公式サイトで発表された。【撮りおろしカット】いちゃいちゃおふざけも…仲が良すぎる丹生明里＆山口陽世サイトでは「山口陽世ですが、先ほど本人のブログにて発表させていただいた通り、5月20日(水)発売の17thシングルの活動をもって日向坂46から卒業することになりました。今後とも、山口陽世