その可愛らしいルックスからは想像もつかない、あまりにストイックに鍛え上げられた“筋肉美”。格闘ゲーム『ストリートファイター』の人気キャラクター、春麗（チュンリー）を彷彿させるツヨカワ美女ファイターが、春麗コスプレに着替え、春麗の力強さの象徴でもある太ももの周囲を実測。叩き出された驚異の数値に、立ち会ったプロゲーマーも「おぉ！56！」と絶句。さらに“百裂脚”（もな蹴り）披露に驚嘆するひと幕があった。