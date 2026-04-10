電気事業連合会の森望会長（関西電力社長）は１０日の定例の記者会見で、中東情勢の悪化による原油価格高騰の影響を受け、電気料金が６月以降に上昇するとの見通しを示した。一方、電力の需給状況に関しては、「安定供給に問題はない」と述べた。森氏は、火力発電に使う液化天然ガス（ＬＮＧ）や石油などの燃料価格の上昇分が電気料金へ反映されるには、３か月以上かかると説明。「（電気料金は）早ければ６月から上がり、本格