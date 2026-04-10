◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-ヤクルト（10日、東京ドーム）巨人のドラフト1位ルーキー・竹丸和幸投手がヤクルトとの3連戦初日に先発登板し、6回途中1失点で降板となりました。竹丸投手は今季、ルーキーながら開幕投手を任され、6回1失点の好投でプロ初勝利を収めました。今季3度目のマウンドに上がった竹丸投手。この日は両チーム無得点で迎えた2回、連打で1アウト1、2塁のピンチを迎えますが、味方の守備に助けられ、先制点は与え