ニチレイフーズは、「本格炒め炒飯」の新TVCM「25年ずーっと売上 No.1」篇を4月11日より全国で放映開始する。本CMには今田美桜さんが登場。「ずーーーっと!」という長いセリフをひと息で言い切るシーンも見どころとなっている。新TVCM「25年ずーっと売上 No.1」篇冷凍炒飯の定番『本格炒め炒飯』が発売25周年を迎える。2001年に“パラッと”した食感で登場し、独自の三段階炒め製法など進化を重ね、25年連続で売上No.1(※)を継続し